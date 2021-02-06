В Украине за сутки — 4 310 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировано уже 1,241 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 5 февраля — меньше 5 тыс., незначительное снижение против дня раньше. При этом уже четвертую неделю подряд за сутки человек выздоравливает больше, чем заболевает. В то же время, за последние сутки количество госпитализированных составляет почти 1,9 тысячи.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

“4310 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 февраля 2021 года. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник”, — написал министр.

Также за минувшие сутки были госпитализированы — 1884 человека; летальных случаев — 129; выздоровели — 7158 человек; осуществлено тестирований за сутки — 41 410 (в том числе методом ПЦР — 25590, методом ИФА — 15820).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 1 241 479 человек;

— выздоровели — 1 070 749 человек;

— летальных случаев — 23 516;

— проведения ПЦР-тестов — 6 376 032.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях”, — сообщил Степанов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 212 случаев;

Винницкая область — 247 случаев;

Волынская область — 99 случаев;

Днепропетровская область — 306 случаев;

Донецкая область — 125 случаев;

Житомирская область — 124 случая;

Закарпатская область — 221 случай;

Запорожская область — 227 случаев;

Ивано-Франковская область — 498 случаев;

Киевская область — 295 случаев;

Кировоградская область — 43 случая;

Луганская область — 54 случая;

Львовская область — 286 случаев;

Николаевская область — 82 случая;

Одесская область — 176 случаев;

Полтавская область — 111 случаев;

Ровенская область — 111 случаев;

Сумская область — 97 случаев;

Тернопольская область — 120 случаев;

Харьковская область — 225 случаев;

Херсонская область — 67 случаев;

Хмельницкая область — 132 случая;

Черкасская область — 111 случаев;

Черновицкая область — 258 случаев;

Черниговская область — 83 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.