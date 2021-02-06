В Украине за сутки — 4 310 новых случаев COVID-19
В Украине зафиксировано уже 1,241 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 5 февраля — меньше 5 тыс., незначительное снижение против дня раньше. При этом уже четвертую неделю подряд за сутки человек выздоравливает больше, чем заболевает. В то же время, за последние сутки количество госпитализированных составляет почти 1,9 тысячи.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
“4310 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 февраля 2021 года. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник”, — написал министр.
Также за минувшие сутки были госпитализированы — 1884 человека; летальных случаев — 129; выздоровели — 7158 человек; осуществлено тестирований за сутки — 41 410 (в том числе методом ПЦР — 25590, методом ИФА — 15820).
За все время пандемии в Украине:
— заболело — 1 241 479 человек;
— выздоровели — 1 070 749 человек;
— летальных случаев — 23 516;
— проведения ПЦР-тестов — 6 376 032.
“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях”, — сообщил Степанов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 212 случаев;
- Винницкая область — 247 случаев;
- Волынская область — 99 случаев;
- Днепропетровская область — 306 случаев;
- Донецкая область — 125 случаев;
- Житомирская область — 124 случая;
- Закарпатская область — 221 случай;
- Запорожская область — 227 случаев;
- Ивано-Франковская область — 498 случаев;
- Киевская область — 295 случаев;
- Кировоградская область — 43 случая;
- Луганская область — 54 случая;
- Львовская область — 286 случаев;
- Николаевская область — 82 случая;
- Одесская область — 176 случаев;
- Полтавская область — 111 случаев;
- Ровенская область — 111 случаев;
- Сумская область — 97 случаев;
- Тернопольская область — 120 случаев;
- Харьковская область — 225 случаев;
- Херсонская область — 67 случаев;
- Хмельницкая область — 132 случая;
- Черкасская область — 111 случаев;
- Черновицкая область — 258 случаев;
- Черниговская область — 83 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.Tweet