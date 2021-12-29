На Київщині «швидка» збила бетонну електроопору (фото)

ДТП сталася під час того, як карета швидкої їхала на виклик з Києва.

У селі Софіївська Борщагівка на вулиці Пушкіна сталася ДТП за участі авто швидкої допомоги. Внаслідок аварії рух транспорту перекрито.

Про це повідомляє прес-службу поліції.

“Автопригода в селищі Софіївська Борщагівка. У зв’язку із ДТП на вулиці Пушкіна, поблизу будинку 20, рух транспортних засобів перекрито в обох напрямках. Обставини автопригоди встановлюються”, – йдеться в повідомленні.

Відомо, що на місці події працювали рятувальники, які розбирали наслідки аварії, для того аби розблокувати проїжджу частину та правоохоронці.

“Заїжджаючи в приватний сектор водій врізався в електроопору, після чого бетонний стовп впав на машину. Травми отримав водій та медик, який сидів попереду. Однак керівництво швидкої медичної допомоги запевнило, що, попередньо, травми не серйозні”, – повідомили у Телеграм-каналі Київ оперативний. // Діло