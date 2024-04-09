В Луцькому районі бус влетів у блокпост, травмувалися троє людей (фото)

9 квітня вранці на автодорозі біля села Гірка Полонка Луцького району бус марки Mercedes Sprinter врізався у блокпост.

Про це Суспільному розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич. Кермував бусом житель Рівненщини. Попередньо, він заснув за кермом.

Внаслідок аварії травмувались дільничний офіцер поліції та доброволець громади. Також травмувалась пасажирка автомобіля.

Правоохоронця та члена добровольчого формування швидка доправила до Луцької міської лікарні. У одного із них, попередньо, діагностували струс і множинні різані рани тіла, у іншого — різані рани тіла, розповів Суспільному телефоном медичний директор обласного центру екстреної медичної допомоги Андрій Абрамов.

Травмовану пасажирку буса медики швидкої доставили до обласної клінічної лікарні. Попередньо у неї діагностували струс мозку.

За даними Нацполіції області, наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.