Поліцейські затримали чоловіка, який спричинив тяжке поранення мешканцю столичної Троєщини

Зловмисник проживав у квартирі потерпілого останніх вісім років, під час чергового застілля між товаришами виникла сварка, у ході якої порушник вдарив ножом у живіт господарю оселі. Потерпілий наразі у важкому стані перебуває у реанімації.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у квартирі на одній з вулиць Деснянського району поранено чоловіка. Поліцейські, прибувши на місце події, встановили, що потерпілий отримав тяжке тілесне ушкодження під час застілля зі знайомим, який останні вісім років мешкав у цій квартирі.

Під час сварки зловмисник вдарив ножем товариша у живіт. Медики госпіталізували 45-річного потерпілого, наразі він знаходиться в реанімації. Співробітники поліції охорони затримали 50-річного нападника на місці вчинення злочину, а під час огляду квартири слідчі вилучили ймовірне знаряддя злочину – ніж.

За цим фактом слідчі Деснянського управління поліції під процесуальним керівництвом територіальної окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва