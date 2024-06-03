США і Євосоюз запровадили санкції проти іранських організацій і осіб через “Шахеди” для рашистів

Сполучені Штати Америки і Євосоюз наклали санкції на чотири іранські організації й одну фізичну особу, пов’язані з розробкою, виробництвом і розповсюдженням безпілотних літальних апаратів, які Тегеран надав Росії для використання у війні проти України, повідомив Державний департамент США 3 червня.

«Іранський режим надає Росії і військовим ставленикам і партнерам [БпЛА] для продовження конфлікту і дестабілізації регіону», – йдеться у заяві.

Обмеження спрямовані проти чотирьох організацій, пов’язаних із компанією Rayan Roshd Afzar, внесеною до санкційного списку США, а також іранського керівника Організації авіаційної промисловості Ірану, дочірньої компанії Міністерства оборони і логістики збройних сил Ірану, яка контролює виробників БПЛА, зокрема Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company і Qods Aviation Industries.

У Держдепартаменті США зазначили, що ці санкції оголосили одночасно із запровадженням Європейським союзом санкцій проти фізичних і юридичних осіб, залучених до іранської індустрії БпЛА.

Від початку повномасштабної війни Росія й Іран зблизилися, розширюючи економічне й військове співробітництво.

Іран постачав Росії свої безпілотники-«камікадзе» Shahed, які Москва часто використовує проти цивільної інфраструктури в Україні.