Поліцейські викрили молодика, який продав 14-річній одеситці психотропні речовини, від яких вона померла

Правопорушник – 17-річний містянин. Хлопця затримали у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Юнакові загрожує до 10-ти років ув’язнення.

Поліцейські отримали від медиків повідомлення про те, що до лікарні була госпіталізована неповнолітня школярка, де вона померла попередньо від отруєння наркотичними препаратами. Відомості за вказаним фактом слідчі відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок». Правоохоронці провели огляд оселі, в якій мешкала померла, і вилучили амфетамін, походження якого підтвердили експрес-тестом. Також, переглянувши записи камер відеоспостереження, встановлених в тому районі, допитавши свідків, поліцейські встановили особу, у якої дитина придбала психотропи.

Було встановлено, що 17-річний містянин продав дівчинці два пакетики з таблеткою екстазі (MDMA) та амфетаміном. Частину придбаного вона вжила, а частину – зберігала вдома. Цієї ж ночі дитині стало зле, її госпіталізували до лікарні, де вона померла. Попередня причина смерті дівчинки – отруєння наркотичними препаратами, остаточна ж причина буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.

Також правоохоронці встановили, що неповнолітній зловмисник замовляв заборонені речовини через один із месенджерів, отримував локацію схованки, з якої забирав «товар» для подальшого збуту. Під час обшуку в квартирі хлопця поліцейські вилучили полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, яка, відповідно до результатів експрес-тесту, містила амфетамін. Крім цього, правоохоронці вилучили електронні ваги, пакувальний матеріал, мобільний телефон, пакети з кристалічною, порошкоподібною та рослинною речовинами невідомого походження. Вилучені речовини скеровані на експертизу.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини й особливо небезпечної психотропної речовини, а також у збуті психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, що передбачено ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Юнаку загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Поліцейські встановлюють коло осіб, причетних до наркозлочину. Слідство триває», – повідомив заступник начальника територіального підрозділу поліції Олександр Суржик.

Одеське районне управління поліції № 1