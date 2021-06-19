На проспекті Бажана в напрямку метро Харківська у Києві вантажівка задавила пару яка перебігала проспект

Водій вантажівки здійснив наїзд на чоловіка та жінку, які переходили дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпілі померли на місці. Розпочато кримінальне провадження.

Вчора ввечері на спецлінію 102 від водія вантажівки надійшло повідомлення про те, що він рухаючись по проспекту Бажана в напрямку метро Харківська, скоїв наїзд на двох людей. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група із розслідування ДТП столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі.

Правоохоронці попередньо встановили, що пішоходи перебігали проїжджу частину в невстановленому місці. Одним із потерпілих виявився чоловік, 1986 року народження, а особу жінки наразі встановлюють поліцейські. В результаті отриманих травм потерпілі померли на місці.

Слідчими поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва