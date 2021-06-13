Девушка выпала с 86-го этажа высотки «Москва-Сити»

В Москве сотрудники следственных органов проводят проверку по факту падения со смотровой башни «Око» в комплексе «Москва-Сити» девушки 2000 года рождения.

Трагедия произошла в башне «Евразия», пишет сайт телеканала РенТВ.

Известно, что девушка упала из окна на 86 этаже, где находится смотровая площадка.

По информации Telegram-канала 112 со слов работающего в здании охранника девушка быстро перелезла через ограждение и ее не успели остановить.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как уточняют «Московские происшествия», погибшую зовут Диана Белорукова. Она приехала в Москву из Казахстана и училась на факультете биомедицинских систем Московского института электронной техники.

Предварительно известно, что девушка пыталась сделать эффектное селфи на высоте, но сорвалась вниз.

По информации «ЭкспрессК», накануне трагедии Диана разместила необычный пост в социальных сетях.

«Жаль, но похоже я свою жизнь исчерпала. Хотелось бы и дальше её продолжать и усложнять, однако конец сам меня настигает, а я даже не успеваю выразить что насобирала. Не имею понятия, что происходит, но я кончаюсь. Мои мысли, мои чувства, мои реакции и поступки больше не принадлежат мне», — написала она. // «ФАКТЫ»