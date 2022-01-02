В России при столкновении автобуса с опорой моста 5 человек погибли, 14 пострадали (фото)

В РФ на 277 километре трассы «Каспий» под Рязанью автобус столкнулся с опорой моста.

Об этом передает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan, 47-летний Александр Колыхайло, уснул за рулём, автобус врезался в опору моста возле села Вослебово в Скопинском районе. Водителя доставили в больницу, где он скончался.

Прокуратура области возбудила уголовное дело по статье 264 ч. 5 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). // «ФАКТЫ»