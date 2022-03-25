На Прикарпатті через спалення сухостою за тиждень загинуло троє людей
Несумісні із життям опіки отримали три пенсіонерки.
Унаслідок спалення сухостою за тиждень на Прикарпатті троє людей загинули, ще троє отримали травми.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
“Попри всі застереження рятувальників та, незважаючи на ситуацію пов’язану з війною, мешканці області і надалі продовжують “господарювати”, випалюючи суху траву та сміття”, – йдеться у повідомленні.
Загинули три пенсіонерки, які, спалюючи суху траву, отримали опіки несумісні з життям, а також здоров’ям поплатилися троє чоловіків, які травмувалися коли спалювали сухостій.
Через пожежі сухої трави горіли і господарські будівлі, адже вогонь у суху вітряну погоду поширюється дуже швидко на велику площу.