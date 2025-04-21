У ДТП в Могилів-Подільському районі травмувались семеро людей
Автопригода за участі рейсового пасажирського автобуса Scania сталась 20 квітня о 10.44 на автодорозі сполученням Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, між селами Горай та Привітне Муровано-Куриловецької громади. Зараз на місці аварії працюють поліцейські та рятувальники.
За попередньою інформацією слідства, 64-річний водій автобуса, громадянин Молдови, допустив з’їзд транспортного засобу в кювет.
Внаслідок аварії семеро пасажирів автобуса, серед яких восьмирічна дитина та 48-річний іноземець, отримали тілесні ушкодження, з них п’ятеро госпіталізовані до лікарні.
Транспортний засіб поміщений на арештмайданчик.
Слідчі призначать ряд експертиз для встановлення усіх обставин та причин ДТП.
За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet