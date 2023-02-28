Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони

Нардепка повʼязує цю пропозицію з її боротьбою проти перебування в комітеті Льовочкіна.

Народну депутатку Мар’яну Безуглу (“Слуга народу”) хочуть виключити з Комітету нацбезпеки та оборони. Відповідний проєкт постанови подав її колега по фракції Федір Веніславський.

Нардеп Веніславський вважає, що Безугла надала колегам по комітету “завідомо недостовірну інформації, що саме по собі містить ознаки кримінального правопорушення”. Нардепка Безугла пов’язує плани з її виключенням “з боротьбою проти знаходження в комітеті Сергія Льовочкіна” – колишнього нардепа забороненої проросійської ОПЗЖ.

“У пояснювальній записці все чітко зазначено”, – заявив Веніславський в коментарі LB.

У записці до проєкту стверджується, що “на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки 16 лютого 2023 року, під час розгляду у другому читанні проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань національної безпеки і оборони щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України, удосконалення об’єднаного керівництва силами оборони держави та планування у сферах національної безпеки і оборони (реєстр. No 4210) народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Володимирівна Безугла надала народним депутатам України – членам Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки завідомо недостовірну інформацію щодо попереднього узгодження нею особисто редакції підготовленого до другого читання тексту проекту Закону 4210 з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, про що свідчить аудіозапис засідання Комітету. При цьому жодних документів у підтвердження цієї інформації членам Комітету надано не було”.

Одночасно, як свідчить лист Начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова від 22.02.2023 року No222/6/78 на ім’я Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, проєкт Закону 4210 Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України не підтримується.

“Таким чином, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Володимирівна Безугла свідомо ввела в оману народних депутатів України – членів Комітету шляхом надання народним депутатам України завідомо недостовірної інформації, що саме по собі містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 351 Кримінального Кодексу України. Окрім цього, надання народним депутатам України – членам Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки завідомо недостовірної інформації з метою спонукання їх до ухвалення чи не ухвалення рішень з питань, що розглядаються Комітетом, становить безпосередню загрозу національній безпеці України, особливо в умовах воєнного стану.Такі дії народного депутата України свідчать про неналежне виконання нею, як заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, своїх обов’язків, а її подальша робота в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки створює загрози національній безпеці України в умовах воєнного стану”, – йдеться у записці.

Мар’яна Безугла у спілкуванні з LB наголосила, що для неї проєкт постанови колеги був несподіванкою.

“За кілька днів прислав мені проєкт в особисті, як попередження, я запитала, що це… Можливо, це пов‘язане з моєю боротьбою проти знаходження Льовочкіна (нардеп колишньої фракції ОПЗЖ) в комітеті”, – не виключила вона.

Раніше Безугла зареєструвала проєкт постанови про виключення Льовочкіна зі складу Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. // LB.ua