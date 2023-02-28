Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони

Нардепка повʼязує цю пропозицію з її боротьбою проти перебування в комітеті Льовочкіна.

Народну депутатку Мар’яну Безуглу (“Слуга народу”) хочуть виключити з Комітету нацбезпеки та оборони. Відповідний проєкт постанови подав її колега по фракції Федір Веніславський.

Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони

Нардеп Веніславський вважає, що Безугла надала колегам по комітету “завідомо недостовірну інформації, що саме по собі містить ознаки кримінального правопорушення”. Нардепка Безугла пов’язує плани з її виключенням “з боротьбою проти знаходження в комітеті Сергія Льовочкіна” – колишнього нардепа забороненої проросійської ОПЗЖ.

“У пояснювальній записці все чітко зазначено”, – заявив Веніславський в коментарі LB.

У записці до проєкту стверджується, що “на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки 16 лютого 2023 року, під час розгляду у другому читанні проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань національної безпеки і оборони щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України, удосконалення об’єднаного керівництва силами оборони держави та планування у сферах національної безпеки і оборони (реєстр. No 4210) народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Володимирівна Безугла надала народним депутатам України – членам Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки завідомо недостовірну інформацію щодо попереднього узгодження нею особисто редакції підготовленого до другого читання тексту проекту Закону 4210 з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, про що свідчить аудіозапис засідання Комітету. При цьому жодних документів у підтвердження цієї інформації членам Комітету надано не було”.

Одночасно, як свідчить лист Начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова від 22.02.2023 року No222/6/78 на ім’я Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, проєкт Закону 4210 Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України не підтримується.

“Таким чином, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Володимирівна Безугла свідомо ввела в оману народних депутатів України – членів Комітету шляхом надання народним депутатам України завідомо недостовірної інформації, що саме по собі містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 351 Кримінального Кодексу України. Окрім цього, надання народним депутатам України – членам Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки завідомо недостовірної інформації з метою спонукання їх до ухвалення чи не ухвалення рішень з питань, що розглядаються Комітетом, становить безпосередню загрозу національній безпеці України, особливо в умовах воєнного стану.Такі дії народного депутата України свідчать про неналежне виконання нею, як заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, своїх обов’язків, а її подальша робота в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки створює загрози національній безпеці України в умовах воєнного стану”, – йдеться у записці.

Мар’яна Безугла у спілкуванні з LB наголосила, що для неї проєкт постанови колеги був несподіванкою. 

“За кілька днів прислав мені проєкт в особисті, як попередження, я запитала, що це… Можливо, це пов‘язане з моєю боротьбою проти знаходження Льовочкіна (нардеп колишньої фракції ОПЗЖ) в комітеті”, – не виключила вона.

Раніше Безугла зареєструвала проєкт постанови про виключення Льовочкіна зі складу Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. // LB.ua

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