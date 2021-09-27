Решила жить «взрослой жизнью»: в Харькове нашли пропавшую девочку

Харьковские правоохранители разыскали 12-летнюю жительницу Донецкой области, которая приехала в Харьков тайком от родителей.

Как сообщили в полиции Донецкой области, девочка приехала в Харьков вместе со своей взрослой знакомой.

С заявлением о пропаже ребенка сообщила жительница Торецка. Женщина рассказала, что ее 12-летняя дочь не вернулась домой.

На поиски девочки подняли все пешие патрули и автомобильные наряды полиции. Сотрудники ювенальной превенции опросили знакомых беглянки. Во время оперативной работы полицейские выяснили, что девочка отправилась в «путешествие» вместе со своей взрослой знакомой.

Проведя массивный объем работы, школьницу нашли в Харькове, пишет Status quo. В беседе с правоохранителями девочка рассказала, что таким образом пыталась пожить «взрослой» жизнью. Полицейские провели с ребенком профилактическую беседу и передали родителям.