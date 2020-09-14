На Одещині розшукується неповнолітня дівчина (фото)

Подільським відділом поліції в Одеській області встановлюється місце знаходження Гуцан Крістіни, 2004 р.н., яка вночі пішла з дому і до теперішнього часу її місце знаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, середньої статури, волосся довге чорне.

Була одягнена: в довгий рожевий сарафан.

Шановні громадяни, якщо вам відоме місце знаходження дівчини, просимо повідомити до Подільського відділу поліції за номерами телефонів (04862) 42 02 0, (050) 554 20 20 або на спецлінію «102».

ГУ Нацполіції в Одеській області