З мосту на Київщині впало п’ять автомобілів, загинула дитина

Трагедія сталася на межі Київської та Житомирської областей.



У суботу, 26 лютого, зі зруйнованого мосту автодороги Київ-Ковель-Ягодин на межі Київської та Житомирської областей впали п’ять автомобілів з людьми.

Як повідомляє ДСНС, внаслідок трагедії загинула дитина (орієнтовно 8 років), ще четверо людей отримали травми.

Встановлено, що зі зруйнованого мосту впали 5 легкових автомобілів, 1 з яких повністю знищено вогнем, необхідна деблокація постраждалих та загиблих в результаті події. Рятувальники передали працівникам екстренної медичної допомоги 2 чоловіків, 2 жінок та 1 дитину, яких надалі катерами швидкої медичної допомоги госпіталізували до Бородянської центральної районної лікарні, – розповіли рятувальники.

На місці працювали дві одиниці техніки та семеро рятувальників. // Діло