На столичному Подолі можуть знести неоготичну 130-річну садибу Ніцке під виглядом реконструкції

Частину садиби у Консультативній раді при профільному Департаменті КМДА рекомендували до реставрації, а інші будівлі, що входять до єдиного ансамбля, до реконструкції: це означає, що їх можна знести, а на їхньому місці побудувати офісний центр під старовину.

Київські пам’яткоохоронці заявляють про небезпеку для ще однієї історичної будівлі у Києві. Йдеться про неоготичну садибу Ніцке 1893 року побудови, розташовану на подільському Верхньому валу, 4. Її, кажуть активісти, можуть знищити під виглядом реконструкції.

Частину садиби Ніцке рекомендували до реставрації у Консультативній раді Департаменту охорони культурної спадщини КМДА. Справа в тому, що споруда складається з кількох елементів: суцільну забудову формують два головні будинки і прибудови. Вони виходять на Воздвиженський провулок і цілісним неоготичним ансамблем. Втім, у Консультативній раді при ДОКС рекомендують реставрувати лише дві більші будівлі. Решту садиби – якраз ту її частину, що виходить на Воздвиженський провулок – рекомендують “реконструювати”.

Саме проти таких планів виступає спільнота “Спадщина”. Там зауважують: термін “реконструкція” є досить нечітким, під ним можна розуміти будь-яку діяльність – від перебудови історичних споруд до надбудови над ними додаткових поверхів. Аби залишалася сталою площа самої будівлі.

“Поняття реконструкції сьогодні не має суттєвих обмежень і допускає будь-які перетворення, за умови збереження фундаменту будівлі. У цьому випадку історичні будівлі зносять, а на фундаменті будують новий офісний центр у псевдоісторичному стилі”, – кажуть у “Спадщині”.

Додатковим аргументом активістів є той факт, що автором реконструкції садиби Ніцке є колишній член Консультативної ради Микола Віхарєв. Саме він, як писав Інформатор, був розробником проєкту ЖК “Turgenev” – заради нього у Києві влітку 2024 року знесли історичну садибу Зеленських. Вже згодом, нагадують у “Спадщині”, Віхарєв голосував за її відновлення – втім, це не скасовує того, що він був автором її знесення.

У “Спадщині” нагадали: Департамент охорони культурної спадщини вже не вперше погоджує знос частини памʼятки, яку підприємці беруть під реставрацію. Наприклад, у вересні 2023 році погодили знесення частини будівлі Київського повітового земства 1913 року, що має статус памʼятки історії. Проєкт передбачав реставрацію фасаду будівлі зі знесенням її дворового обʼєму.