На столичному Подолі можуть знести неоготичну 130-річну садибу Ніцке під виглядом реконструкції
Частину садиби у Консультативній раді при профільному Департаменті КМДА рекомендували до реставрації, а інші будівлі, що входять до єдиного ансамбля, до реконструкції: це означає, що їх можна знести, а на їхньому місці побудувати офісний центр під старовину.
Київські пам’яткоохоронці заявляють про небезпеку для ще однієї історичної будівлі у Києві. Йдеться про неоготичну садибу Ніцке 1893 року побудови, розташовану на подільському Верхньому валу, 4. Її, кажуть активісти, можуть знищити під виглядом реконструкції.
Саме проти таких планів виступає спільнота “Спадщина”. Там зауважують: термін “реконструкція” є досить нечітким, під ним можна розуміти будь-яку діяльність – від перебудови історичних споруд до надбудови над ними додаткових поверхів. Аби залишалася сталою площа самої будівлі.
“Поняття реконструкції сьогодні не має суттєвих обмежень і допускає будь-які перетворення, за умови збереження фундаменту будівлі. У цьому випадку історичні будівлі зносять, а на фундаменті будують новий офісний центр у псевдоісторичному стилі”, – кажуть у “Спадщині”.
Додатковим аргументом активістів є той факт, що автором реконструкції садиби Ніцке є колишній член Консультативної ради Микола Віхарєв. Саме він, як писав Інформатор, був розробником проєкту ЖК “Turgenev” – заради нього у Києві влітку 2024 року знесли історичну садибу Зеленських. Вже згодом, нагадують у “Спадщині”, Віхарєв голосував за її відновлення – втім, це не скасовує того, що він був автором її знесення.
У “Спадщині” нагадали: Департамент охорони культурної спадщини вже не вперше погоджує знос частини памʼятки, яку підприємці беруть під реставрацію. Наприклад, у вересні 2023 році погодили знесення частини будівлі Київського повітового земства 1913 року, що має статус памʼятки історії. Проєкт передбачав реставрацію фасаду будівлі зі знесенням її дворового обʼєму.