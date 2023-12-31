Інформація про запуск заборонених феєрверків на лівому березі столиці – фейк, відео – торішнє

Сьогодні у деяких Телеграм-каналах з’явилась інформація про те, що на Осокорках невідома особа запустила феєрверк. Під час перевірки інформація не підтвердилася.

Працівники поліції, які виїжджали на ймовірне місце події, спілкувалися з місцевими мешканцями, проте ніхто дану інформацію не підтвердив. Як з’ясувалося, подія, яка була відзнята на розповсюдженому відео відбувалася минулого року.

Працівники поліції звертаються до громадян, якщо ви стали свідками запуску салютів чи феєрверків негайно повідомляти про вказану подію до поліції, а власників Телеграм-каналів правоохоронці просять не розповсюджувати недостовірну інформацію.

Також поліцейські нагадують, що запуск салютів та феєрверків під час дії воєнного стану заборонено і за таке правопорушення передбачено кримінальну відповідальність.

Відділ комунікації поліції Києва