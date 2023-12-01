Робітник загинув на будівництві у Львові, впавши у шахту ліфта

Чоловік працював на об’єкті та впав у шахту ліфта, отримавши тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Як встановили співробітники Львівського районного управління поліції №1, 30 листопада близько 16.15, на будові багатоквартирного будинку по вулиці Зеленій у Львові загинув робітник – 44-річний мешканець одного з сіл Львівського району. Чоловік працював на об’єкті та впав у шахту ліфта, отримавши тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області