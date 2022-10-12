У Києві під час пожежі у квартирі загинула жінка

Рятувальники, які прибули на виклик, знайшли у квартирі жінку та передали її медикам. На жаль, навіть після реанімаційних заходів врятувати мешканку не вдалось.

11 жовтня о 22:23 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 9-поверховому житловому будинку на вул. Микільсько-Ботанічній, 6/8, що у Голосіївському районі столиці. Передає Інформатор з посиланням на ДСНС Києва.

На місце події негайно прибули вогнеборці 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, бійці встановили, що в одній із квартир на 4-му поверсі в кімнаті горіли особисті речі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у квартирі мешканку та передали бригаді швидкої допомоги. Медики провели реанімації заходи, проте жінка 1935 року народження померла.

О 22:55 займання було ліквідовано на площі 10 кв. м. Внаслідок пожежі пошкоджено особисті речі, тумба, крісло, закопчені стіни та стеля кімнати. На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу. Обставини трагічного випадку та причину пожежі наразі встановлюють правоохоронці.