В Киеве ВАЗ насмерть сбил неадеквата, который бегал по дороге

В субботу ночью, 5 декабря, в Киеве на проспекте Леся Курбаса произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Лада и пешехода. Парень выбежал дорогу в неположенном месте.

Лада ехала по проспекту Леся Курбаса вдоль скоростного в сторону Окружной. Сообщает Информатор.

На участке дороги между рынком Колибрис и Окружной на проезжую часть выбежал молодой парень. В это время на дороге были два автомобиля. Один из водителей ушел от удара, а автомобиль ВАЗ на скорости сбил пешехода, который бежал вдоль проезжей части в первом и втором рядах, зигзагами.

По предварительной информации, парень был полураздетый, личность его не установлена. Он выбежал на дорогу в неположенном месте.

От сильнейшего удара тело пешехода отбросило на газон, автомобиль ВАЗ проехал ещё около 30 метров. От полученных травм скончался до приезда медиков.

Платон Бережной