В Єгипті поліцейський розстріляв ізраїльськи туристів, – ЗМІ

Офіцер поліції в Єгипті відкрив вогонь по автобусу, в якому були ізраїльські туристи. За попередніми даними, є жертви.

За даними ЗМІ, офіцер єгипетської поліції у неділю, 8 жовтня, розстріляв автобус у портовому місті Александрія. В автобусі перебували туристи – громадяни Ізраїлю. У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю підтвердили загибель двох громадян. Крім ізраїльських туристів, загинув їхній гід-єгиптянин. Як повідомляє УНІАН, кількість загиблих туристів у єгипетській Александрії зросло до семи. За інформацією місцевих ЗМІ, вогонь пасажирським автобусом відкрив сержант місцевої поліції.