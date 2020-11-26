На Рівненщині у ДТП загинули жінка та її син, ще двоє дітей — у реанімації (фото)

Смертельна автопригода сталася сьогодні, 26 листопада, на автодорозі «Рівне-Городище-Старокостянтинів» на Моквинському перехресті. Повідомлення від медиків, які констатували смерть двох осіб унаслідок ДТП надійшло до поліції о 15-тій годині.

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення вантажівки та автомобіля «ВАЗ» загинули матір із сином, 2013 року народження, а ще двоє дітей — постраждали.

На місці події працюють поліцейські Березнівського відділення та слідчі слідчого управління. Рух на цій ділянці частково ускладнений.

Відділ комунікації поліції Рівненської області