Годування немовляти супроводжувала катуванням – горе-матір засуджено до 4-х років позбавлення волі з іспитовим строком

За публічного обвинувачення ювенального прокурора Чуднівської окружної прокуратури місцеву жительку визнано винною у катуванні, тобто умисному діянні, спрямованому на заподіяння своїй доньці сильного фізичного болю (ч. 1 ст. 127 КК України).

Жінці призначили покарання у виді позбавлення волі на 4 роки з іспитовим строком 2 роки.

Ювенальний прокурор у суді довів, що 24-річна жителька Житомирського району спричинила немовляті фізичного болю.

Це сталося у грудні минулого року. Жінка перебувала у відпустці по догляду за дитиною. Під час вечірнього годування донька капризувала та плакала, що вплинуло на емоційний стан матері. Не справившись із своїм роздратуванням та не знаючи, як заспокоїти 6-місячне немовля, жінка покусала його за ніжки.

Через декілька днів ситуація повторилася під час ранкового годування. Тоді від материних укусів постраждало обличчя, ручки, ніжки, колінця дитини.

При огляді немовляти медичні працівники виявили на тілі близько пів сотні синців. Від заподіяних травмувань дитина могла відчувати нестерпний фізичний біль.

Потерпіле немовля відібрали до патронатної сім’ї.

Обвинувачена визнала свою вину, розкаялася та пошкодувала про скоєне. Свої дії пояснила станом післяродової депресії.

З огляду на поведінку обвинуваченої та усвідомлення нею скоєного, сторона захисту і суд прийшли до спільного рішення – призначити покарання з іспитовим строком.

Разом з цим обвинувачену зобов’язано пройти програму для кривдників, призначену для причетних до вчинення домашнього насильства.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури