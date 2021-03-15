У столиці взято під варту дев’ятьох учасників потужного наркоугрупування
За клопотанням Київської міської прокуратури судом обрано запобіжні заходи дев’ятьом учасникам організованої групи, які займались масовим виготовленням небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин з метою збуту (ч. 3 ст. 307 КК України).
Так, рішенням Шевченківського районного суду м. Києва відносно всіх підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вісьмох з них взято під варту безальтернативно, одного — з альтернативою у вигляді застави у сумі 181 тис. гривень.
Нагадаємо, учасників наркоугруповання викрито у ході спільної операції Київської міської прокуратури, Нацполіції та СБУ.
У межах слідства проведено 46 одночасних обшуків за місцями проживання і реєстрації учасників угруповання та в 3 лабораторіях.
Вилучено понад 100 кг готових до незаконного збуту психотропних речовин амфетамін, МDMA, PVP та наркотичного засобу метадон; 5 тонн прекурсорів; лабораторне обладнання; грошові кошти у сумі 300 тис. доларів США, 30 тис. євро та 20 тис грн., ймовірно здобуті злочинним шляхом.
За попередніми оцінками, вартість вилученого становить понад 1,5 млн доларів США.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються інші особи, які могли бути причетними до незаконної діяльності.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet