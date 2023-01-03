Київські правоохоронці затримали жінку, яка нанесла ножові поранення співмешканцю

Зловмисниця вигадала версії скоєного та намагалась позбутися речових доказів. Слідчі повідомили порушниці про підозру. Їй загрожує від п’яти до восьми років за ґратами.

Подія сталась на вулиці Лаврухіна, що у Деснянському районі Києва. До столичної поліції від киянки надійшло повідомлення про те, що чоловік повернувся додому з ножовим пораненням. На місце негайно виїхала слідчо-оперативні група Деснянського управління поліції, співробітники кримінальної поліції та лікарі.

Як розповів начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Микола Мазуров, по прибуттю правоохоронці виявили чоловіка з колото-різаними ранами грудей і живота:

«Спочатку заявниця розповіла, що на вулиці на її співмешканця напали невідомі та завдали ударів ножем. Згодом жінка повідомила іншу версію, що нібито у квартиру увірвалися незнайомці та завдали тілесних ушкоджень 38-річному потерпілому. Однак у ході першочергових слідчих дій ми з’ясували, що насправді між киянкою та її співмешканцем виник конфлікт. У результаті зловмисниця схопила ніж та нанесла йому кілька ударів. Намагаючись приховати сліди злочину, вона помила ніж від слідів крові та підготувала для поліції версії скоєного».

Лікарі госпіталізували потерпілого до медзакладу. Речові докази поліцейські вилучили для проведення експертиз, а місцеву мешканку, 1987 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням із Деснянською окружною прокуратурою слідчі повідомили фігурантці про підозру у скоєнні тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Відтепер фігурантці загрожує від п’яти до восьми років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва