На Дніпропетровщині двоє осіб розікрали понад мільйон гривень бюджетних коштів

Під час державних закупівель командир військової частини та директор приватного підприємства підробили службову документацію та привласнили кошти, виділені на закупівлю системи відеоспостереження.

Злочинну діяльність двох осіб викрили співробітники кіберполіції Дніпропетровщини спільно з працівниками слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Встановлено, що у 2019 році одна з військових частин за результатами проведених тендерних торгів на електронному майданчику «ProZorro» уклала договір з приватним підприємством на постачання обладнання систем відеоспостереження на суму 1 008 600 грн. Для реалізації злочинної схеми посадові особи внесли недостовірні відомості в службову документацію стосовно вартості обладнання та його технічних характеристик. В результаті система відеоспостереження була закуплена за завищеною ціною.

Досудове розслідування на даний час триває. Командиру військової частини вручено повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За матеріалами відділу протидії кіберзлочинам

у Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції НПУ