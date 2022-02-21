За знищення та розкрадання майна Одеського НПЗ судитимуть трьох мешканців Одещини

Прокурори Суворовської окружної прокуратури м. Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно 3 осіб за фактом скоєння крадіжки майна, що належить ДП «Одеський нафтопереробний завод», зокрема майже 500 кг каталізатора нафтопереробки та електрообладнання (ч.ч. 3, 4 ст. 185 КК України).

Прокурори Суворовської окружної прокуратури м. Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно 3 осіб за фактом скоєння крадіжки майна, що належить ДП «Одеський нафтопереробний завод», зокрема майже 500 кг каталізатора нафтопереробки та електрообладнання (ч.ч. 3, 4 ст. 185 КК України).

Нагадаємо, що спільники понад півроку систематично проникали на територію заводу та розкрадали майно та обладнання стратегічно важливого об’єкту.

Так, вдень проникали через огорожу на територію заводу та пошкоджували реактори, звідки діставали каталізатор нафтопереробки. Після чого насипали в поліетиленові мішки та вантажили в транспортні засоби.

Викрадене ділки, з метою власного збагачення, реалізовували за безцінок через приймальні пункти металобрухту, чим завдали державі суттєвих збитків та непоправної шкоди для виробничого процесу державного підприємства.

Вартість каталізатора нафтопереробки на «чорному ринку» за 1 кг складає орієнтовно 50 доларів США.

Варто зазначити, що у складі вказаних каталізаторів містяться дорогоцінні метали, а саме платина, паладій та родій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДВБ НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури