На Київщині, поблизу села Гоголів впав літак (фото)

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака у Броварському районі

Сьогодні, 6 грудня о 14 годині на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що поблизу села Гоголів впав літак.

Наразі на місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Броварського відділу поліції, рятувальники та медики.

Встановлено, що в результаті падіння двоє людей отримали травми – пілот та інструктор. Їх каретою швидкої доправлено до лікарні для надання медичної допомоги.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде встановлено обставини та причини падіння літака.

Національна поліція України