У столиці через сніг закривають садки і школи

Вчителів проситимуть організувати навчання в дистанційному режимі.

В Києві у четвер і п’ятницю не будуть працювати садки і школи.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«У найближчі два дні погодні умови в Києві погіршаться, кількість опадів збільшиться. У зв’язку з цим столична влада ухвалила рішення про закриття садочків та шкіл 11 та 12 лютого», — йдеться в повідомленні.

Ухвалене рішення покликане розвантажити дороги і полегшити прибирання снігу.

«Тільки в столиці на сьогодні загальна кількість педагогічного персоналу разом із дітьми – майже 500 тисяч осіб. А це й логістика до місць навчання та роботи, і велике навантаження на транспортну систему міста. Тому припинення очного навчання на два дні стане реальним розвантаженням столичних автошляхів», – заявив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Вчителів проситимуть організувати навчання в дистанційному режимі.

Нагадаємо, що територією України на цьому тижні пройдуть кілька циклонів зі значними опадами у вигляді снігу. Останній з циклонів під кінець тижні відкриє доступ холодному арктичному повітрю, що різко знизить температуру повітря на вихідні.

У Києві сильний снігопад почався в ніч на 8 лютого. Протягом вівторка дороги й тротуари трохи розчистили, але в ніч на 10 лютого на місто обрушилась нова хуртовина і замела все ще раз. // LB.ua