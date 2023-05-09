Увага, розшукується жінка 1939 року народження, яка пішла з дому та не повернулась

Увага, розшукується Лідія Яценко

Увага, розшукується Лідія Яценко! Працівники сектору поліцейської діяльності Богодухівського районного відділу поліції встановлюють місцеперебування мешканки села Каплунівка Лідії Яценко, 1939 року народження.

Ввечері 8 травня жінка пішла з дому та не повернулась.

Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, сиве волосся.

Була одягнена у чорне пальто, темно сині штани, чорну кепку, чорні туфлі.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцеперебування жінки, просимо повідомити до сектору поліцейської діяльності Богодухівського РВП або за телефонами: 102, +380 98 613 4354 чи іншим зручним способом.

Поліція Харківської області

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