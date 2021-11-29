На Волині у відділку застрелився 28-річний поліцейський

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У відділку патрульної поліції в місті Ковель, що на вулиці Драгоманова, застрелився поліцейський. Інформацію про це Суспільному підтвердив керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль.

Наразі відомо, що загиблому було 28 років.

На Волині поліцейський застрелився у відділку патрульної поліції

Архівне фото: Суспільне Волинь

«Так, був виклик. Причина виклику – спроба суїциду. По приїзду бригади на місце реанімаційні дії не застосовувалися. Була зафіксована смерть», – сказав Володимир Шмаль. На запитання, куди саме влучила куля, керівник «шкидкої» не відповів.

В Нацполіції Волині наразі ситуацію не коментують. На місці події працюють слідчі ДБР. Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця територіального управління Держбюро розслідувань у Львові Тетяна Муравель. // Суспільне

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