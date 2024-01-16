Одеська поліція розшукує 13-річну дівчинку (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 13-річної Вікторії Майбороди, яка сьогодні, 16 січня, зникла з реабілітаційного центру та наразі її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст близько 163 см, худорлявої статури, чорне волосся під каре, темно-карі очі.

Була одягнена: у довгу чорну куртку та коричневі спортивні штани.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування дівчини, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області