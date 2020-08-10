Увага, розшук! У Києві хлопець пропав, стрибнувши з мосту в парку Дружби народів (фото)

Вчора близько 5-ої години вечора хлопець стрибнув з мосту в парку Дружби народів (Північний міст, пляж Чортарий) і ніхто його більше не бачив.

На місце приїжали водолази та поліцейські. Пошуки не дали результатів.

Можливо, від удару об воду у шковому стані він виплив на берег та втратив память. Будь ласка, якщо хтось знайде його чи бачив звертайтесь за номерами, які вказані нижче.

Будемо дуже вдячні, будь-яка інформація важлива.

0689927911 Степан

0950879411 Маряна

Дякуємо

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