Увага, розшук! У Києві хлопець пропав, стрибнувши з мосту в парку Дружби народів (фото)
Вчора близько 5-ої години вечора хлопець стрибнув з мосту в парку Дружби народів (Північний міст, пляж Чортарий) і ніхто його більше не бачив.
На місце приїжали водолази та поліцейські. Пошуки не дали результатів.
Можливо, від удару об воду у шковому стані він виплив на берег та втратив память. Будь ласка, якщо хтось знайде його чи бачив звертайтесь за номерами, які вказані нижче.
Будемо дуже вдячні, будь-яка інформація важлива.
0689927911 Степан
0950879411 Маряна
Дякуємо