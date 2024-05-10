Рідним не видають висновки судмедекспертизи померлого у ТЦК Кривого Рогу

Навіть за участі адвокатів справа померлого в ТЦК Кривого Рогу військовозобов’язаного просувається дуже повільно. Станом на 10 травня рідні чоловіка досі не отримали висновок судово-медичної експертизи.

Про це Суспільному розповіла мати померлого Тетяна Зайцева.

“У мене враження ніби нам перекривають усі дороги, перешкоджають слідству. Справа просувається дуже повільно, навіть разом з адвокатом. Затягують з заключенням”, — сказала вона.

За словами Тетяни, слідчий, який працює над справою повідомив їй, що її сина забрали правоохоронці під час сімейного скандалу.

“В ДБР мені повідомили, що його забрали з сімейного скандалу. Я кажу “Ви хочете сказати, що це дружина його так побила?”. Його забрала поліція, але як він опинився в ТЦК — питання”, — розповіла мати померлого.

Співмешканка чоловіка розповіла: скандалу не було. Вранці додому прийшли правоохоронці та забрали чоловіка для уточнення даних. Після цього і з ним зник зв’язок.

“В нього був вимкнений телефон. Сказав, що розрядився, але коли нам його видавали, то телефон був повністю заряджений. Значить йому наказали вимкнути його після нашої першої зустрічі або взагалі вилучили”, — розказала Тетяна Зайцева.

Що кажуть в поліції

У пресслужбі поліції Кривого Рогу Суспільному повідомили, що жодних викликів на лінію 102 в день, коли чоловіка забрали з оселі не надходило.

Що відомо про смерть військовозобов’язаного у ТЦК Кривого Рогу

У Саксаганському територіальному центрі комплектування та соцпідтримки у Кривому Розі 5 травня помер військовозобов’язаний.

В установі повідомили, що смерть чоловіка настала через різке погіршення стану здоров’я, що супроводжувалося ознаками епілептичного нападу.

У Криворізькій спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону Суспільному повідомили про початок кримінального провадження за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

8 травня родина померлого прийшла на опізнання тіла. Його сестра Оксана Рубекіна, яка була на опізнанні, розповіла: побачила тіло з численними забоями і синцями.