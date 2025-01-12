Поліція Рівного затримала неповнолітнього водія-порушника з мигалками завдяки вірусному відео

У Рівному патрульні поліцейські виявили грубе порушення правил дорожнього руху, яке набуло розголосу в інтернеті. 17-річний водій автомобіля Mercedes керував транспортним засобом, обладнаним проблисковими маячками синього та червоного кольору. Цей факт був зафіксований на відео, яке швидко поширилося в мережі, завдяки чому правоохоронці оперативно відреагували на порушення.

Про інцидент повідомили в патрульній поліції Рівненської області.

Завдяки моніторингу соціальних мереж інспектори виявили відео, на якому чітко видно автомобіль Mercedes з увімкненими спецсигналами. Після проведення оперативно-розшукових заходів водія було швидко ідентифіковано. З’ясувалося, що за кермом перебував 17-річний місцевий житель, який не мав водійського посвідчення, а отже, не мав жодного права керувати транспортним засобом.

На порушника було складено адміністративні матеріали за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: частина 2 статті 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та стаття 122-5 (Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв).

Тепер юному порушнику доведеться відповідати за свої дії перед законом. // Інформаційний потік