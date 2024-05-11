Ідентифіковано окупантів, які обстрілюють Україну «Кинджалами»
44 окремий авіаційний полк особливого призначення дальньої авіації (в/ч 83122) було сформовано 1 грудня 2021 року
Головне управління розвідки ідентифікувало 36 росіян, які причетні до ударів ракетами «Кинджал» по Україні. Про це повідомляє ГУР.
Крім того, розвідники ідентифікували сім офіцерів з-поміж технічного персоналу полку.
Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.
Зі списком ідентифікованих російських воєнних злочинців можна ознайомитись за посиланням.
Як повідомлялося, одною з найбільш поширених причин повітряних тривог по всій Україні є зліт винищувачів МіГ-31К з аеродрому в селі Саваслейка Нижньогородської області РФ. Ці літаки можуть нести на собі ракети «Кинджал», які важко перехопити системам ППО. Попри використання високотехнологічної зброї у Саваслейці, само село є дуже занедбаним. // ГлавкомTweet