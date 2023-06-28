Російський удар по Краматорську: 9 загиблих, зокрема троє дітей, і 60 поранених

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Краматорську ввечері 27 червня зросла до 9 осіб, серед них троє дітей, поранення дістали 60 людей.

Про це повідомляють ДСНС і Офіс генерального прокурора, мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Спочатку о 08:10 Офіс генпрокурора повідомив про 8 загиблих, проте згодом міський голова Краматорська написав, що рятувальники дістали з-під завалів тіло хлопця. Таким чином кількість загиблих зросла до 9.

Також внаслідок подвійного ракетного обстрілу Краматорська поранення отрималли 60 людей.

Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат – 17 років і дві сестри 14 років.

ДСНС станом на 07:00 повідомляла, що з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковано тіла 8 загиблих осіб (у т.ч. 3 дитини, дві – 2008 та 2011 р.н.).

Серед постраждалих – дитина 2022 р.н. (о 7-й ранку було відомо про 56 поранених).

Врятовано трьох людей.

Рятувальні роботи тривають. Не виключено, що під уламками ще є люди.

Передісторія:

Увечері 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську Донецької області, влучивши у заклад харчування.

Раніше повідомлялося про 4 загиблих, серед яких 17-річна дівчина, та 42 поранених. Також серед поранених 3 іноземців.

УП