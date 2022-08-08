Зеленський позбавив стипендії віцепрезидента федерації фігурного катання України, який поїхав у Росію виступом підтримати вбивць українців

Українського фігуриста Віктора Петренка позбавлено стипендії Президента через відвідання Росії та виступи на території країни-агресора після початку повномасштабної війни, про це йдеться в указі Президента України за № 567/2022.

Президент України Володимир Зеленський позбавив стипендії українського фігуриста, чемпіона XVI зимових Олімпійських ігор з фігурного катання на ковзанах Віктора Петренка. Глава держави підписав відповідний указ № 567/2022.

У липні поточного року спортсмен виступив на льодовому шоу «Аленький цветочек» у Сочі попри розв’язану Російською Федерацією жорстоку війну проти України. Його вчинок засудили Національний олімпійський комітет та Українська федерація фігурного катання (УФФК).

Крім того, Віктор Петренко припинив участь у навчально-тренувальному процесі, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів спорту та діяльності щодо розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху.

Ураховуючи вказане, УФФК внесла до Міністерства молоді та спорту подання про позбавлення його державної стипендії.

Відповідно до пункту 9 Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор від 18 серпня 2004 року, Віктора Петренка позбавлено державної стипендії, що була призначена йому указом Глави держави № 456/2022 від 28 червня 2022 року.

Віктор Петренко – один із найуспішніших фігуристів в історії України. Петренко здобув дві медалі Зимових Олімпійських ігор у 1988 та 1992 роках, представляючи команди СРСР та Об’єднаної команди.

Петренко тривалий час займає в Україні посаду віцепрезидента федерації фігурного катання. І на початку повномасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого, перебував у країні.