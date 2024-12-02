«Сирійський капут». Російські військові та дипломати тікають з Дамаска

Росіяни втекли із військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки

Ситуація для росіян у Сирії погіршується. Опозиційні до підтримуваного Росією режиму Асада сили активно просуваються на південь країни, відбулись перші міські бої у містах Хама, Хомс та Сувейда. Про це у понеділок, 2 грудня, повідомило Головне управління розвідки МО України.

За даними ГУР, військовий контингент РФ втік із Хами та евакуювався до бази «Хмеймім». Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник Алєксандр Журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада.

«У Дамаску розпочались перші збройні заворушення – російські військові та дипломати аврально та терміново почали залишати столицю Сирії. Також росіяни втекли із військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки», – йдеться у повідомленні ГУР.

Повідомляється, що 1 грудня російські літаки завдали авіаударів у районах Хан-Шейхуна – метою атаки, ймовірно, було знищення військової техніки РФ, яка перейшла до опозиційних сил.

Також розвідка повідомила, що на тлі панічної втечі російських військ в арабомовних пабліках набула активного поширення новина про відставку командувача контингенту РФ генерала Кісєля.

До Москви «на килим» також викликали полковника Вадима Байкулова, який командував підрозділом російських спецпризначенців – він має пояснити, чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат вбитими, а військова техніка в Алеппо була захоплена.

Нагадаємо, громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни. Основні учасники конфлікту – регулярні військові формування, які виступають на стороні президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання.

Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають Росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» теж допомагало режиму Асада у громадянській війні та мало присутність у Сирії. Однак зараз воно зосередило свої сили в Лівані, щоб відбивати наступ Ізраїлю на півдні країни.

До слова, президент Сирії Башар аль-Асад відреагував на те, що повстанські сили витіснили урядові війська з Алеппо – другого за величиною міста в країні. Говорив про «терористів». В одній з розмов Асад заявив, що «Сирія продовжує захищати свою стабільність і територіальну цілісність від усіх терористів і їхніх прихильників, і здатна за допомогою своїх союзників і друзів перемогти і знищити їх, незалежно від того, наскільки серйозними є їхні терористичні атаки». // Главком