«Сирійський капут». Російські військові та дипломати тікають з Дамаска
Росіяни втекли із військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки
Ситуація для росіян у Сирії погіршується. Опозиційні до підтримуваного Росією режиму Асада сили активно просуваються на південь країни, відбулись перші міські бої у містах Хама, Хомс та Сувейда. Про це у понеділок, 2 грудня, повідомило Головне управління розвідки МО України.
«У Дамаску розпочались перші збройні заворушення – російські військові та дипломати аврально та терміново почали залишати столицю Сирії. Також росіяни втекли із військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки», – йдеться у повідомленні ГУР.
Також розвідка повідомила, що на тлі панічної втечі російських військ в арабомовних пабліках набула активного поширення новина про відставку командувача контингенту РФ генерала Кісєля.
До Москви «на килим» також викликали полковника Вадима Байкулова, який командував підрозділом російських спецпризначенців – він має пояснити, чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат вбитими, а військова техніка в Алеппо була захоплена.
Нагадаємо, громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни. Основні учасники конфлікту – регулярні військові формування, які виступають на стороні президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання.
Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» теж допомагало режиму Асада у громадянській війні та мало присутність у Сирії. Однак зараз воно зосередило свої сили в Лівані, щоб відбивати наступ Ізраїлю на півдні країни.
До слова, президент Сирії Башар аль-Асад відреагував на те, що повстанські сили витіснили урядові війська з Алеппо – другого за величиною міста в країні. Говорив про «терористів». В одній з розмов Асад заявив, що «Сирія продовжує захищати свою стабільність і територіальну цілісність від усіх терористів і їхніх прихильників, і здатна за допомогою своїх союзників і друзів перемогти і знищити їх, незалежно від того, наскільки серйозними є їхні терористичні атаки». // ГлавкомTweet