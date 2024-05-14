Прикарпатець віддав шахраю майже 65 000 гривень

Поліція вкотре застерігає не здійснювати оплату неперевіреним продавцям

«Гуртовий продаж одягу та взуття» – саме таке оголошення зацікавило мешканця Івано-Франківська, котрий шукав в мережі товар. Однак на фінансовій операції збагатився тільки шахрай-продавець. А покупець залишився ні з чим.

За допомогою до поліції звернувся 33-річний франківець. Чоловік повідомив, що в одній із спільнот у соціальній мережі знайшов оголошення про гуртовий продаж одягу та взуття. Потерпілий зв’язався із менеджером та домовився про покупку товару. Обговоривши всі деталі, здійснив переказ коштів у сумі майже 65 тисяч гривень на рахунок аферистки.

І як результат, телефонний номер псевдо-продавчині перестав відповідати. Бажаний товар потерпілий так і не отримав.

За фактом шахрайства поліцейські розпочали кримінальне провадження, особу зловмисника встановлюють.

Поліція Прикарпаття вкотре нагадує: торгуючи чи купуючи у мережі, будьте особливо пильними!

– не поспішайте оплачувати товар, сподіваючись на чесність продавця;

– читайте відгуки інших про продавців, просіть вислати детальні фото і відео на телефон;

– в жодному разі не перераховуйте кошти на невідомі рахунки та не надавайте дані платіжних карт.

– користуйтесь послугою післяплати.

Не дайте себе ошукати!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини