Вбивство в Одесі: особу кілера встановлено, можливого співучасника затримано під Києвом

Правоохоронці встановили особу стрільця, який днем 3 серпня в Одесі буквально розстріляв молодика .

За словами начальника регіонального главку Нацполіціі Олега Беха, це 27-річний громадянин Грузії Ельмураз Мамедов, який кілька днів тому приїхав в Одесу з Варшави і оселився в квартирі неподалік від місця проживання потерпілого.

Разом зі спільником він придбав в Одесі автомобіль Мерседес Е220.

3 серпня Мамедов підстеріг однофамільця, 25-річного громадянина Айзербайджану Лачина Мамедова, і розстріляв його з пістолета-кулемета. По дорозі в лікарню поранений помер, а нападник зник.

Як зазначив Бех, очевидцем злочину стала місцева жителька, яка і повідомила про надзвичайну подію в поліцію.

«На місці злочину вилучено 13 стріляних гільз діаметром 9 мм і один патрон. Також — перероблений пістолет-кулемет, магазини, фрагменти куль, що належав загиблому травматичний пістолет «Stalker» та інше. Все це спрямовано на експертизи «, — конкретизував Бех.

За його словами, загиблий офіційно працевлаштований не був, він допомагав братові з перевезеннями овочів і фруктів для подальшого їх продажу. У вбитого залишилися вдова, двоє маленьких дітей — 5-річний син і немовля.

Дружина Лачина Мамедова повідомила поліції, що три дні тому йому почали надходити погрози.

«Швидше за все, мотив вбивства — конфлікт Лачина Мамедова із зазначеним громадянином Грузії, — сказав Бех. — Однак ми перевіримо всі можливі версії».

Також стало відомо про те, що проживання кілера і його спільника в орендованій одеській квартирі оплачувала інша людина. На думку правоохоронців, швидше за все, цей чоловік причетний до злочину. Саме тому мав намір покинути межі України, але в середу, 4 серпня, його затримали в Борисполі.

Ельмураз Мамедов буде оголошений в розшук, підозру в скоєнні вбивства йому, судячи з усього, пред’являть заочно. // Олександр ЛЕВІТ, «ФАКТИ»