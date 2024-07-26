В хабарництві підозрюється начальник митного поста на Вінниччині 

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури начальнику митного поста Вінницької митниці повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення нею дій з використанням наданої їй влади, поєднаною з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, у березні 2024 року підозрюваний, під час зустрічі з підприємцем щодо консультації з митного оформлення товарів, запропонував останньому надавати йому 300 доларів США «винагороди» з кожної майбутньої митної декларації.

Митник висунув умову, що в разі відмови його співробітниками будуть проводитись безпідставні огляди, відбори проб і зразків продукції, а також інші митні формальності, які затягуватимуть процедуру оформлення.

Підприємець, діючи під контролем правоохоронців, пристав на пропозицію підозрюваного та надалі, у червні та липні цього року, передав начальнику митного поста відповідно $300 та $600 хабаря за безперешкодне здійснення митного оформлення вантажу.

Під час останньої «операції» митника затримано працівниками правоохоронного органу.

Наразі за клопотанням прокурора судом його відсторонено від займаної посади та щодо нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 100 тис. грн.

За скоєний злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління СБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури