На Харківщині підприємець ухилився від сплати ₴50 млн. податків

У Харківській області викрили схему ухилення від сплати податків на суму понад 50 млн. грн.



У Харківській області розкрили схему умисного ухилення від сплати податків при реалізації товарів за готівку, що призвело до ненадходження до бюджету України податків на суму понад 50 млн грн, повідомили Depo.Харків у ГУ ДФС у Харківській області.

Встановлено, що підприємець реалізовував ввезені на митну територію України запасні частини, комплектуючі та аксесуари для мото- та велотехніки та отримав на рахунки понад 400 млн грн, які приховав від оподаткування.

Правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує здійснення неоподаткованих операцій з продажу товарів, комп’ютерну техніку. Крім того, вилучено близько 200 тис. одиниць запасних частин, комплектуючих та аксесуарів. Досудове слідство триває.