На Прикарпатті затримали чоловіка, який вбив власну сестру
Поліцейські Івано-Франківщини затримали чоловіка, який причетний до вбивства рідної сестри.
Правоохоронці затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві рідної сестри в Снятинському районі районі. Зловмисника затримали поліцейські на місці події, інформує поліція області.
За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.
Повідомлення про вбивство на лінію «102» надійшло, вчора, 2 жовтня, від сестри потерпілої, яка приїхала навідатися до неї.
На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та експерти. Правоохоронці зібрали речові докази.
За зібраними речовими доказами поліцейські одразу встановили, що до вбивства може бути причетний 47-річний брат потерпілої.
Як встановили правоохоронці, 1 жовтня між чоловіком та його 54-річною сестрою на ґрунті довготривалих неприязних відносин виник конфлікт, в результаті якого зловмисник схопив ножа і вдарив декілька разів жінку у груди, після чого, з метою доведення злочинного задуму до кінця, завдав їй декілька ударів праскою в область голови, від чого остання померла на місці.
Чоловіка слідчі затримали в порядку ст.208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі. // ДілоTweet