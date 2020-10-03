На Прикарпатті затримали чоловіка, який вбив власну сестру

Поліцейські Івано-Франківщини затримали чоловіка, який причетний до вбивства рідної сестри.

Правоохоронці затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві рідної сестри в Снятинському районі районі. Зловмисника затримали поліцейські на місці події, інформує поліція області.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

Повідомлення про вбивство на лінію «102» надійшло, вчора, 2 жовтня, від сестри потерпілої, яка приїхала навідатися до неї.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та експерти. Правоохоронці зібрали речові докази.

За зібраними речовими доказами поліцейські одразу встановили, що до вбивства може бути причетний 47-річний брат потерпілої.

Як встановили правоохоронці, 1 жовтня між чоловіком та його 54-річною сестрою на ґрунті довготривалих неприязних відносин виник конфлікт, в результаті якого зловмисник схопив ножа і вдарив декілька разів жінку у груди, після чого, з метою доведення злочинного задуму до кінця, завдав їй декілька ударів праскою в область голови, від чого остання померла на місці.

Чоловіка слідчі затримали в порядку ст.208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі. // Діло