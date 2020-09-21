У Кривому Розі групу осіб судитимуть за вимагання 160 тисяч доларів
До складу угруповання входили працівник поліції та депутат райради. Наразі справу відносно трьох обвинувачених направлено до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області, слідчі поліції області за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області викрили злочинну діяльність групи осіб, які «вибивали» неіснуючі борги з громадян.
23 червня 2020 року, працівники управлінь стратегічних розслідувань та внутрішньої безпеки, слідства та прокуратури за участю полку особливого призначення затримали організатора та двох учасників злочинної групи під час передачі частини коштів – 40 тисяч доларів США. Затриманим було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.
Учасники угруповання та організатор – мешканці Кривого Рогу. Серед них – діючий, на момент затримання, працівник правоохоронного органу та депутат райради. Останні вимагали з громадянина 160 тисяч доларів США, які той, начебто, комусь заборгував. Під час зустрічей з потерпілим зловмисники неодноразово погрожували розправою та знищенням майна.
Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.
Департамент стратегічних розслідувань
Національна поліція України