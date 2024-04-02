За зґвалтування 4-річної дитини житель Волині отримав 13 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Луцької окружної прокуратури Волинської області суд визнав 20-річного чоловіка винним у зґвалтуванні малолітньої (ч. 4 ст. 152 КК України).

Йому призначено покарання – 13 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що житель одного з сіл Луцького району вчинив злочин у травні 2022 року. Він зґвалтував 4-річну дівчинку вдень на шкільному подвір’ї.

На вирок чоловік очікував під вартою.

Відповідно до рішення суду інформацію про кривдника дитини мають внести до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Офіс Генерального прокурора