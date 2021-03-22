Поліція встановлює обставини підриву мешканця Луганщини на вибуховому пристрої

Вчора, 21 березня, до чергової частини Щастинського районного відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що лікарні госпіталізовано 42-річного місцевого мешканця з діагнозом мінно-вибухова травма, осколкові поранення лівої кисті та лівої гомілки.

Виїздом на місце події співробітники слідчо-оперативної групи та вибухо-технічної служби ГУНП встановили, що у с. Оріхове-Донецьке Новоайдарського району, яке межує з окупованою територією, троє місцевих мешканців виносили дошки із сараю та грузили їх у лафет для подальшого транспортування. Під час підняття у сараї дошки з землі стався вибух, внаслідок якого один з чоловіків отримав тілесні ушкодження.

Домоволодіння, на території якого стався вибух, знаходиться на околиці населеного пункту, розташоване в безпосередній близькості до лінії розмежування, є не жилим та нічим не огороджене.

З місця події були вилучені металеві уламки (ймовірно від гранати Ф-1) та підривача, які будуть спрямовані на експертизу до НДЕКЦ.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 Кримінального кодексу України «Терористичний акт». Проводиться досудове слідство.

Відділ комунікації поліції Луганської області