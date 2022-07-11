У Дніпрі оо 15 років позбавлення волі засуджено ґвалтівника 11-річної дівчинки

За публічного обвинувачення Центральної окружної прокуратури м. Дніпра місцевого жителя визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дитини та вчиненні розбою (ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 187 КК України). Вироком суду його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що у лютому 2020 року раніше судимий чоловік за ґвалтування, перебуваючи поблизу автозаправної станції, схопив 11-річну дівчинку за шию та, погрожуючи ножем, затягнув до лісосмуги. Чоловік забрав у потерпілої 29 грн та, застосовуючи силу, зґвалтував її.

Під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення не визнав.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, дослідивши матеріали провадження, підтримав позицію сторони обвинувачення та призначив покарання, на якому наполягав прокурор у справі.

Офіс Генпрокурора