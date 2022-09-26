У Львові керівнику місцевої філії державної наукової установи повідомили про підозру в отриманні хабаря

Зловмисника, 39-річного жителя Львівського району, викрили співробітники відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування було встановлено, що виконуючий обов’язки директора львівської філії однієї з державних наукових установ вимагав та одержав неправомірну вигоду у сумі 30 тисяч гривень від фізичної особи за безперешкодне надання тому в оренду земельної ділянки та складського приміщення, що перебувають на балансі та розташовані на території наукової установи.

22 вересня правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Наступного дня правоохоронці повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Відділ комунікації поліції Львівської області