До 8 років за ґратами засуджено харків’янина за розбійний напад на чоловіка

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 35-річного раніше судимого чоловіка у вчиненні розбою (ч. 2 ст. 187 КК України) та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Сотник, досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2018 року троє чоловіків, перебуваючи в Індустріальному районі м. Харкова, вирішили здійснити розбійний напад на чоловіка, який повертався додому з роботи.

Зловмисники звернулись до чоловіка начебто за допомогою. Несподівано для нього один з нападників почав його душити, а інші почали бити.

Після того як чоловік перестав чинити опір, зловмисники заволоділи його мобільним телефоном та сумкою з особистими речами.

Під час судового розгляду обвинувачений провину у скоєному не визнав.

Вироком Орджонікідзевського районного суду міста Харкова від 4 листопада 2021 року чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Довідково: вирок не набрав законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури